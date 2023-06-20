Главной изюминкой образа стал соблазнительный акцент на трусиках, которые Квиткова также продемонстрировала в кадре.

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Соблазнительный look Даши Квитковой

Блоггерша предстала перед камерой в рваных джинсах синего цвета, которые расстегнула, чтобы похвастаться роскошной стройной фигурой и черными трусиками. Соединила такой низ с белым свитшотом.

Волосы Даша собрала в небрежный пучок, оставив несколько локонов с обеих сторон, а на лице сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.

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Напомним, Даша Квиткова после развода с Никитой Добрыниным в личном блоге активно освещает тему любви к себе. Она занимается спортом, вдохновляет поклонниц, а также часто позирует в фотосессиях на разную тематику, где демонстрирует безупречную фигуру.