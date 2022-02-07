Даша Квиткова опубликовала романтические фото с последнего свидания на Сейшелах: эффектный образ

Украинская блогерша Даша Квиткова порадовала поклонников новым фотоснимком. Блондинка опубликовала фото в элегантном платье, в котором она отправилась на романтическое свидание с мужем.

Личный профиль Даши Квитковой наполнен волшебными фотографиями из Сейшелов. Блогерша сделала немало фото в купальниках на побережье Индийского океана.

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Звездная жена за несколько недель пребывания в райском уголке неоднократно жаловалась на погодные условия, однако в последние дни пребывания на острове звездной семье удалось насладиться жаркими днями.

Телеведущий Никита Добрынин пригласил любимую жену на романтическое свидание, а Даша поделилась с подписчиками романтическими фотографиями.

Образ Даши Квитковой

Блогерша надела корсетное мини-платье с блестками от украинского бренда. Платье подчеркнуло стройную талию и эффектный загар на теле. Образ девушки дополнили серебристые босоножки от бренда Kachorovska. Даша держала их в руках и позировала на фоне вечернего неба с розовыми облаками.

Звездная жена дополнила романтический look серьгами-кольцами, ожерельем из жемчужин и браслетом на ноге.

Муж подловил после последнего свидания на этом острове. Как невероятно красиво подчеркивает фигуру правильное платье и туфли Золушки,

– написала Даша в сообщении.

Романтический образ Даши Квитковой / Фото с инстаграма блогерши

Романтический образ Даши Квитковой / Фото с инстаграма блогерши

Поклонники инфлюэнсерши, как всегда, засыпали девушку в комментариях приятными словами.