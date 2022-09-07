Даша Астафьева едва ли не единственная артистка, которая за полгода войны не только не уехала из страны, но и из Киева. Она активно волонтерила и помогала готовить обеды для защитников ВСУ и ТРО.

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Звезда Playboy частично вернулась к работе, снявшись для новой коллекции одежды украинского бренда Rikky Hype.

Новая коллекция адресована украинкам, их борьбе и вдохновляющей силе. Именно поэтому лицом кампейна стала Даша Астафьева, поскольку она олицетворяет собой образ независимой и несокрушимой женщины, которая так много делает для своей страны.

Наша новая осенняя коллекция и кампейн с Дашей Астафьевой именно об этом – посвящены невероятным женщинам с большим сердцем, которые продолжают двигаться вперед, не обращая внимания на сложности.

– говорится в инстаграмм-сообщении бренда.

В осеннюю коллекцию вошли спортивные костюмы с худи и свитшотами в светлых оттенках, хлопчатобумажное белье, укороченные лонгсливы и брюки в спортивном стиле. Основными цветами линейки стали молочный, бежевый и кофейный.

Перед камерой фотографа Даша Астафьева позировала в спортивном костюме обнажив грудь, в худи и нижнем белье.



Роскошная фотосессия Даши Астафьевой / Фото из L'officiel



Роскошная фотосессия Даши Астафьевой / Фото из L'officiel



Роскошная фотосессия Даши Астафьевой / Фото из L'officiel



Роскошная фотосессия Даши Астафьевой / Фото из L'officiel



Роскошная фотосессия Даши Астафьевой / Фото из L'officiel



Роскошная фотосессия Даши Астафьевой / Фото из L'officiel



Роскошная фотосессия Даши Астафьевой / Фото из L'officiel



Роскошная фотосессия Даши Астафьевой / Фото из L'officiel



Роскошная фотосессия Даши Астафьевой / Фото из L'officiel



Роскошная фотосессия Даши Астафьевой / Фото из L'officiel