Даша Астафьева похвасталась в горах красным свитшотом от Durnev Shop: зимнее фото

Модель Даша Астафьева отправилась на отдых в заснеженные Карпаты. Знаменитость взяла с собой собаку Луну и показала поклонникам стильные фото.

Даша отдыхала в селе Кривополье в коттеджных домиках с видом на гору Петрос, Говерлу и горные долины. Январь порадовал нас настоящей зимней погодой, так что знаменитость сделала кадры на фоне заснеженных гор.

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Астафьева надела красный свитшот от бренда Durnev Shop с надписью "Любовь". На сайте эту вещь можно купить за 1600 гривен. Свой образ Даша дополнила красными спортивными брюками и черными массивными сапогами.

Красный цвет сейчас очень моден, так что Даша примерила трендовый монохромный образ, который уже может найти своих ценителей в весенне-летнем сезоне. Вероятно, именно такое сочетание свитшота и брюк станет актуальным в теплое время года.

Знаменитость отметила, что впервые привезла собаку в горы. "Первые Карпаты белой волчицы", – написала Даша. У девушки теперь осталась единственная собака. Другой ее домашний любимец погиб из-за халатности ветеринаров.

Что известно о потере собаки Чичико

В конце сентября Даша Астафьева сообщила о смерти своей собачки Чичико. Во время прогулки Чичи что-то подобрал и съел, а дома ему уже было плохо. Тогда Даша увезла его в клинику, где ему назначили капельницы и оставили на ночь.

По словам Даши, ветеринарка была неприветлива и не позволила остаться с собакой. Уже утром владелица клиники сообщила, что у Чичи очень плохое состояние и что его невозможно спасти. Впоследствии он скончался.