Дакота Джонсон снялась для февральской обложки Elle: удивительная фотосессия в модных образах

Американская актриса Дакота Джонсон стала главной героиней глянца Elle. Звезда снялась для февральского номера в стильных аутфитах.

32-летняя знаменитость в этом году провела активную светскую жизнь. Вместе с Оливией Колман актриса представила новый фильм "Потерянная дочь". Дакота красовалась на красных дорожках Каннского и Венецианского кинофестиваля, попадала в объективы фотографов во время презентаций в Америке и постоянно попадала в заголовки СМИ.

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Глянец Elle пригласил звезду стать главной героиней февральского номера. Для обложки номера и на страницах издания Дакота позирует в наряде Gucci. Знаменитость давняя подруга Алессандра Микеле и поклонница Модного дома.

Фотограф сделал портретную фотографию. Актриса примерила коричневый костюм с горчичными и молочными вставками в стиле пэчворк. Стилисты выровняли волосы звезды, а визажисты нанесли минимум косметики, чтобы достичь эффекта естественности.

Дакота Джонсон снялась для глянца Elle

Перед фотографом Паолой Кодацким актриса позировала в велюровом жакете Gucci, сером пальто в клетку и блестящем розовом костюме.

Дакота Джонсон снялась для глянца Elle

Дакота Джонсон снялась для глянца Elle

Дакота Джонсон снялась для глянца Elle

Дакота Джонсон снялась для глянца Elle

Дакота Джонсон снялась для глянца Elle