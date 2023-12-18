Что надевают известные персоны: 6 цветов, которые особенно подходят блондинкам

Как серебряные и золотые украшения могут подходить разным оттенкам кожи, так есть и цвета, которые больше других подойдут светлым волосам. Показываем, что выбирают известные блондинки Украины и мира.

Конечно, вы не должны привязываться к правилам и наставлениям – носите то, чего душа желает. Но если вам нужен небольшой совет относительно цветов, которые лучше всего подходят под светлые волосы, то вот несколько трендов, появившихся среди образов самых узнаваемых женщин.

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Вдохновляйтесь их луками и подбирайте для себя вещи, которые составят самую лучшую палитру для вашего гардероба.

Красногорячий

Невероятный выразительный цвет. Его любит Пэрис Гилтон.

С причесанными назад волосами или упругими локонами, блонд под яркий красный будет выглядеть еще роскошнее.

Кобальтовый синий

Еще один глубокий благородный цвет. Особенно хорошо он подчеркнет голубые глаза. Сочетайте кобальтовый синий с серебряными украшениями и черной обувью.

Пример отлично подобранного образа – костюм первой леди Украины Елены Зеленской.

Классический металлик

Ледяные серебристые тона идеально сочетаются со светло-русыми тонами. Украинская "амбасадорка" этого оттенка – певица Оля Полякова. Она не зря выбирает его для многих сценических костюмов. Металлик действительно делает образы известной блондинки невероятными.

Изумрудный

Прекрасная Риз Уизерспун в изумрудном платье. Этот цвет также очень подходит рыжим волосам.

Если выбираете наряды этого оттенка, то белые или молочные туфли на высоком каблуке с заостренным носком и золотой клатч станут идеальным завершением образа. Они подчеркнут сияние изумруда и придадут элегантности.

Белый

Белый и молочный часто для своих луков выбирает Тина Кароль.

Белые образы позволяют другим цветам сиять, особенно светлым волосам. Его легко вписывать в луки и можно одевать для совершенно разных праздничных и повседневных мероприятий.

Нежно-розовый

Прекрасно в наряде этого оттенка выглядит телеведущая Лилия Ребрик. Но этому цвету просто необходимы смелые аксессуары. Подбирайте акцентные цвета для деталей.

Обратите внимание, что пудро-розовый, расположенный близко к лицу, может сделать портретную зону бледной, но смело добавляйте этот цвет в нижнюю часть образа.