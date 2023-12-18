В новом году появится интересный розовый цвет с 2010-х годов, а также сиреневый и фисташковый. Какие еще оттенки заполонили цветовую палитру в новом 2024 году – рассказываем дальше.

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Нежно-персиковый

Тренд-бюро Worth Global Style Network определили персиковый оттенок под названием Apricot Crush цветом 2024 года. Такой оттенок идеально подходит к легким шелковым платьям.



Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle

Королевский синий

Синий всегда ассоциируется с благородством, уверенностью и чувством покоя. Это один из трендовых цветов 2024 года. Он способен любой наряд превратить в выразительную вещь.



Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle

Темно-вишневый

Если в 2023 году преобладал алый цвет, то уже в следующем году в моде будет глубокий и насыщенный темно-вишневый оттенок.



Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle

Millennial pink

В 2024 году трендовым станет спокойный и нежный оттенок millennial pink, который был на пике популярности в 2010-х годах. Этот цвет будет популярен не только на обычных одеждах, но и среди верхней одежды и обуви.



Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle

Металлик

Этот оттенок не теряет популярности и снова уверенно занимает свое место среди актуальных цветов сезона. В новом году металлик будет не только акцентным нарядом, но и полноценным.



Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle

Фисташковый

Такой оттенок станет в новом сезоне фаворитом каждой модницы. В тренде будут костюмы, платья, сумки и головные уборы.



Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle

Сиреневый

Нежный и романтичный сиреневый еще никогда не был так активно представлен на подиумах. Этот пастельный оттенок станет номером один для летних платьев и костюмов.



Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle

Кислотно-зеленый

Кислотный цвет снова врывается в моду. Его представили в своих коллекциях бренды Gucci, Bottega Veneta, Diesel, Giambattista Valli и Roberto Cavalli в насыщенных тонах.



Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle

Желтый

Сверкающий желтый вы сможете не только дополнять темными элементами гардероба, но и одеваться с ног до головы, как это делали модели на показах Carolina Herrera и Louis Vuitton.



Трендовые цвета 2024 года / Фото Elle