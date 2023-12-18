Звичайно, ви не маєте привʼязуватися до правил і настанов – носіть те, чого душа бажає. Але якщо вам потрібна невелика порада щодо кольорів, які найкраще підходять під світле волосся, то ось кілька трендів, які з’явилися серед образів найбільш впізнаваних жінок.

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Надихайтеся їхніми луками і підбирайте для себе речі, які складуть найкращу палітру для вашого гардероба.

Червоногарячий

Неймовірний виразний колір. Його полюбляє Періс Гілтон.

З причесаним назад волоссям або пружними локонами, блонд під яскравий червоний виглядатиме ще більш розкішно.

Кобальтовий синій

Ще один глибокий благородний колір. Особливо гарно він підкреслить блакитні очі. Поєднуйте кобальтовий синій зі срібними прикрасами і чорним взуттям.

Приклад чудово підібраного образу – костюм першої леді України Олени Зеленської.

Класичний металік

Крижані сріблясті тони ідеально поєднуються зі світло-русявим тонами. Українська "амбасадорка" цього відтінку – співачка Оля Полякова. Вона не дарма обирає його для багатьох сценічних костюмів. Металік і справді робить образи відомої блондинки неймовірними.

Смарагдовий

Прекрасна Різ Візерспун у смарагдовій сукні. Цей колір також дуже пасує рудому волоссю.

Якщо обираєте вбрання цього відтінку, то білі або молочні туфлі на високих підборах з загостреним носком і золотий клатч стануть ідеальним завершенням образу. Вони підкреслять сяйво смарагду і додадуть елегантності.

Білий

Білий і молочний часто для своїх луків обирає Тіна Кароль.

Білі образи дозволяють іншим кольорам сяяти, особливо світлому волоссю. Його легко вписувати в луки і можна одягати для абсолютно різних святкових та повсякденних заходів.

Ніжно-рожевий

Чудово у вбранні цього відтінку виглядає телеведуча Лілія Ребрик. Та цьому кольору просто необхідні сміливі аксесуари. Підбирайте акцентні кольори для деталей.

Зауважте, що пудрово-рожевий, розташований близько до обличчя, може зробити портретну зону блідою, але сміливо додавайте цей колір в нижню частину образу.