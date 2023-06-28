Рубашка, цветочное платье, прямые джинсы: как выглядят любимые вещи француженок
Стиль парижанок – это нечто невероятное. Им можно вдохновляться всегда. Они никогда не гонятся за трендами, но при этом умеют всегда выглядеть безупречно.
Француженки любят создавать простые и удобные образы, которыми потом вдохновляются тысячи поклонниц со всего мира, пишет 24 Канал. Модницы Франции известны своей любовью к классическим и минималистичным нарядам, лаконичным аксессуарам и едва заметным украшениям.
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Базовые вещи составляют основную часть их гардероба. Редакция Fashion 24 присмотрелась к модным образам французских модниц и определила их любимые наряды летом.
Свободная рубашка
Каждая француженка имеет в своем арсенале белую рубашку размера оверсайз, которую она сочетает с любым низом: шортами, джинсами или брюками. Инфлюэнсер Алекс Ривьер этим летом соединила рубашку с шортами и стилизовала таким образом модный костюм.
Белое платье
Платье белого цвета никогда не выйдет из моды. Француженки это знают, поэтому радостно добавляют в свой гардероб наряд белого цвета, который служит им несколько сезонов.
Прямые джинсы
Джинсы прямого кроя – вечная классика, которую обожают все француженки. Модницы чувствуют себя в таких джинсах не только женственно, но комфортно. Обычно сочетают джинсы с балетками или кроссовками.
Соломенное платье
Тренд на соломенную сумку активизируется каждым летом. Парижанки знают об этом, так что радостно дополняют свои образы разными фасонами сумок – от маленьких до больших шоперов.
Платье в цветочный принт
Такое платье – идеальный вариант для образа француженок. Цветочное платье – это выгодная инвестиция в гардероб, ведь мода на нее не угасает, а только увеличивается.