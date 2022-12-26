Чем заменить джинсы зимой: список вещей, который вам точно понадобится

Все мы привыкли носить зимой базовые джинсы, впрочем, они надоедают, поэтому стоит заменить их на другой интересный низ, который дополнит ваши свитера и кардиганы.

Чтобы разнообразить свои образы без джинсов, присмотритесь к нескольким наиболее популярным альтернативным вариантам, пишет 24 канал.

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Джинсы – это самая любимая вещь в гардеробе девушек, однако нам хотя бы иногда хочется разнообразить свой ансамбль вещей и посмотреть на другой наряд, который станет достойной заменой дениму.

Кожаные штаны

Такие штаны этой зимой очень актуальны. Их очень любят fashion-инфлюэнсеры. Брюки подходят под ботинки, сапоги, дутики и угги. Также они удачно сочетаются с пуховиками, дубленками и пальто.



Актуальные изделия вместо джинсов на зиму / Фото с Instagram



Актуальные изделия вместо джинсов на зиму / Фото с Instagram

Утепленные леггинсы

Леггинсы никогда не выходили из моды, впрочем, в этом сезоне их еще больше понравились и привлекли в свои гардеробы трендсеттерки. Девушки носят утепленные леггинсы под любую верхнюю одежду и обувь. В большинстве своем модницы выбирают черные леггинсы, которые достаточно легко адаптировать в зимний гардероб.



Актуальные изделия вместо джинсов на зиму / Фото с Instagram



Актуальные изделия вместо джинсов на зиму / Фото с Instagram

Трикотажные штаны

Теплые трикотажные штаны – тренд зимы. Носите их с теплыми свитерами и костюмом. Сейчас на улицах все чаще можно увидеть девушек именно в таких брюках, которые они активно одевают вместо джинсов.



Актуальные изделия вместо джинсов на зиму / Фото с Instagram

Костюмные штаны

Брюки из костюма сейчас все чаще одевают как отдельную единицу, примеряя сверху вместо жакета – водолазки, лонгсливы, свитера и кардиганы.



Актуальные изделия вместо джинсов на зиму / Фото с Instagram



Актуальные изделия вместо джинсов на зиму / Фото с Instagram



Актуальные изделия вместо джинсов на зиму / Фото с Instagram

Джогеры

Модернизированные спортивные штаны джогеры невероятно удобны и идеально подходят для прогулки в холодное время года. К ним одевайте дутики или супертрендовые угги.



Актуальные изделия вместо джинсов на зиму / Фото с Instagram