Выбирайте лучшее: какой наряд подходит для людей с фигурой "песочные часы"
Источник:ТСН
Фигура "песочные часы" считается эталонной. У девушек с такой фигурой узкая талия, пышная грудь и бедра. Кажется, этой фигуре подходит все, но хотим выделить определенный список вещей, на которые надо сделать особый акцент.
Женщины с типом фигуры "песочные часы" могут носить все, главное преимущество в наряде должно заключаться в том, чтобы открыть и показать талию. Это касается и верхней одежды. Попробуем разобраться, что же именно больше всего подходит девушкам с фигурой "песочные часы".
К теме Будьте осторожны: какую одежду нельзя одевать девушкам с фигурой "песочные часы"
Платья и юбки с облегающей талией
Выбирайте такие модели платьев, которые тесно прилегают к талии и визуально подчеркивают бедра. Это может быть юбка-карандаш или платье-футляр.
Ремни и пояса на талии
Тонкий пояс или ремень – хороший аксессуар для девушек с фигурой "песочные часы", поскольку придаст образу утонченности.
Приталенные жакеты
Если раньше была мода исключительно на жакеты оверсайз, то сейчас модными считаются блейзеры, которые подчеркивают талию и делают образ структурированным.
Завышенная талия
Брюки, шорты и юбки с высокой посадкой визуально удлиняют ноги и делают акцент на тонкой талии. Такие джинсы считаются лучшими для этого типа фигуры.
V-образный вырез
Наряд с таким вырезом визуально удлиняет шею и привлекает внимание к зоне декольте.
Wrap-силуэт
Удачно подчеркивают тонкую талию платья и блузы на запах. Стилисты часто советуют такие наряды девушкам с идеальной фигурой.
Вертикальные линии
Принты и фактуры с вертикальными линиями вытягивают силуэт и добавляют ему стройности.