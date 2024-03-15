Какая одежда подходит полным девушкам: шпаргалка для всех с пышными формами
Придерживаться собственного стиля женщина может независимо от фигуры, но стоит лишь обращать внимание на особенность кроя определенных вещей. Важно придерживаться нескольких правил, чтобы наряд не сыграл злую шутку из-за того, что будет неуместно садиться по фигуре.
Наряд способен подчеркнуть красоту и придать уверенности девушкам с любой фигурой, пишет Fashion 24. Девушки с размером plus size могут себе позволить практически ту же одежду, что и стройные девушки.
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Запретов на отдельные модели, фасоны или формы нет, надо лишь учесть несколько нюансов, которые улучшат вид полных девушек. Расскажем вам о элементах гардероба, приобретя которих, вы не прогадаете и сможете скрыть проблемные зоны и подчеркнуть свои преимущества.
Куртка и пальто с поясом
Полным девушкам стилисты советуют надевать пальто-халаты или модели коконы. Правило с поясом следует применять к курткам – теплых весенних вариантов или легких стеганых.
Женщинам с пышными формами обязательно надо добавлять в свой гардероб вещи с поясом, которые сужают талию. Чтобы вытянуть силуэт и выглядеть стройными, носите сапоги того же цвета, что и ваша верхняя одежда. Лучше всего сосредотачивать свое внимание на темных оттенках, которые визуально делают фигуру изящнее.
Джинсы с завышенной талией
В тренде сейчас немало стильных джинсов, однако девушкам размера plus size стоит сосредоточиться на моделях с завышенной талией. Такой фасон прячет живот и выделяет талию. Высокую посадку применяйте к брюкам и юбкам.
Платье на запах
Такое платье могут носить все типы фигуры, но особенно эффектно оно смотрится на пышных формах. V-образный вырез подчеркнет зону декольте, а пояс обеспечит идеальную посадку. Выбирайте для себя однотонные платья в нежных тонах.
Добавим, что девушкам с пышной формой стоит обращать внимание на диагональные вещи и на те, которые акцентируют на талии. Юбки выбирайте расклешенные, чтобы скрыть полные бедра. Если же хотите выделить пышность фигуры, тогда выбирайте зауженные, к примеру, юбку-карандаш.
Насыщенные и глубокие оттенки придадут вашей фигуре стройности и хорошо ее скорректируют. Но не забывайте, что важно не только скрывать недостатки, но и подчеркивать свое преимущество.