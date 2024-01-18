Как одеться, если вы едете на горнолыжный курорт: подборка эстетических вещей

Зимой особенно популярен стиль Après-ski, который встречается на горнолыжном курорте. Образы в этом стиле состоят из лыжных курток, комбинезонов, ботинок и снаряжения для катания.

Он зародился еще в 1924 году, когда в программу Олимпийских игр включили лыжную гонку. С этого времени лыжами стали восхищаться аристократы и звезды кино. Уже в 60-е годы кинематограф окончательно популяризировал этот вид спорта.

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В этом году стилю Après-ski исполнилось 100 лет, а он все еще остается популярным. Многие модные бренды уже длительное время имеют в своем ассортименте наряды для любителей лыжного спорта.

Если вы собираетесь в этом году на отдых в горнолыжный курорт, то должны знать, что должно входить в вашу зимнюю капсулу, чтобы уик-энд прошел комфортно. И самое главное – стильно.

Аксессуары

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Важно, чтобы вы надели теплую шапку или шлем вместо нее, перчатки из водонепроницаемого материала, высокие теплые носки и горнолыжные солнцезащитные очки. Последний аксессуар не только убережет вас от солнца, но и защитит от сильного снега и ветра.



Стильные и нужные вещи для отдыха в горах / Фото из инстаграмма Pump Your Style

Теплый свитер

Помните, что в горах всегда на несколько градусов холоднее, поэтому обязательно возьмите с собой теплый свитер с горловиной, который сможет согреть вас.



Стильные и нужные вещи для отдыха в горах / Фото из инстаграмма Pump Your Style

Лыжные ботинки

Для комфортного катания вам нужны прочные и водонепроницаемые ботинки. Для прогулки или на ужин надевайте базовые сапоги, которые носите в повседневной жизни.



Стильные и нужные вещи для отдыха в горах / Фото из инстаграмма Pump Your Style

Лыжный комбинезон

Магазины со спортивным и горнолыжным снаряжением имеют комбинезоны, куртки и брюки разнообразных цветов, принтов и фасонов. Выбирайте любой вариант, который вам нравится.



Стильные и нужные вещи для отдыха в горах / Фото из инстаграмма Pump Your Style

Термобелье

Конечно же не забывайте о термобелье, которое незаменимо в лыжной моде. Обязательно надевайте под нижнее белье лонгслив и лосины, выводящие влагу из тела.



Стильные и нужные вещи для отдыха в горах / Фото из инстаграмма Pump Your Style

Винтажная шуба

Для случаев, когда вы просто захотите насладиться горнолыжной атмосферой, надевайте теплые лосины, сапоги и винтажную шубу. Ваш образ будет неотразим. Для вдохновения посмотрите фильм "Дом Гуччи", в котором сыграла Патрицию Режени певица Леди Гага. Ее курортный образ передает весь аристократический дух 80-х годов.



Стильные и нужные вещи для отдыха в горах / Фото из инстаграмма Pump Your Style