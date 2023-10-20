Собираем гардероб на октябрь: 6 прекрасных образов от инфлюэнсерок
Иногда нам нужно вдохновение для создания стильных образов, поэтому лучше их искать у модных инфлюэнсеров.
Осень – прекрасное время года, которое дарит нам широкий ассортимент одежды, пишет 24 Канал. На улицах можно заметить девушек в разнообразных нарядах – от стеганных легких курток до образов с длинным пальто.
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Вам важно иметь в своем гардеробе базовые вещи, на основе которых вы будете формировать свои аутфиты. Модные ориентиры рекомендуем подыскать у инфлюэнсеров.
Свитер + юбка макси
Черная юбка длины макси не сдает своих позиций, поэтому одевайте ее осенью вместе с сапогами на каблуке и серым свитером.
Кремовое пальто + розовый шарф
Если у вас есть базовое кремовое пальто, соедините его со свитером с горловиной и розовым теплым шарфом.
Свитер с воротником + белые брюки
Француженка Жюли Феррери на своем примере доказывает, что не стоит осенью бояться белого цвета. Сочетайте стильный свитер с широкими брюками и коричневыми уггами.
Жакет + бейсболка
Уже давно модные инфлюэнсеры начали сочетать клисику со спортом, поэтому прибегните к такой стилизации и вы. Соедините базовый лонгслив с жакетом и завершите образ бейсболкой.
Брючный костюм + рубашка
Выбирайте для себя классический чёрный костюм, который соедините с белой рубашкой. Образ можно усовершенствовать благодаря стильной прическе с крабиком, бантом или объемной резинкой.
Кожаница + челси
Чтобы комфортно себя чувствовать, сложите образ из лонгслива, джинсов, кожанки, шарфа и завершите ботинками челси.