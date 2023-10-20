Осінь – чудова пора року, яка дарує нам широкий асортимент вбрання, пише 24 Канал. На вулицях можна помітити дівчат у різноманітному вбранні – від стьобаних легких курток до образів з довгим пальто.

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Вам важливо мати у своєму гардеробі базові речі на основі яких ви будете формувати свої аутфіти. Модні орієнтири радимо підшукати в інфлюенсерів.

Светр + спідниця максі

Чорна спідниця довжини максі не здає своїх позицій, тож одягайте її восени разом з чоботами на підборах та сірим светром.

Кремове пальто + рожевий шарф

Якщо у вас є базове кремове пальто, то поєднайте його зі светром з горловиною та рожевим теплим шарфом.

Светр з коміром + білі штани

Француженка Жюлі Феррері на своєму прикладі доводить, що не варто восени боятись білих кольорів. Поєднуйте стильний светр з широкими штанами та коричневими уггами.

Жакет + бейсболка

Вже давно модні інфлюенсери почали поєднувати клисику зі спортом, тож вдайтеся до такої стилізації і ви. Поєднайте базовий лонгслів з жакетом та довершіть образ бейсболкою.

Штанний костюм + сорочка

Обирайте для себе класичний чорний костюм, який поєднаєте з білою сорочкою. Образ можна вдосконалити завдяки стильній зачісці – з крабиком, бантом чи об’ємною резинкою.

Шкірянка + челсі

Щоб комфортно себе почувати складіть образ з лонгсліва, джинсів, шкірянки, шарфа та довершіть черевиками челсі.