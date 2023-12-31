5 новогодних образов, которые сможет повторить каждая девушка: удивительные образы

Новый год уже на пороге, а вы еще не определялись с образом? У вас есть еще немного времени, чтобы исправить ситуацию. Помогут нам в этом модные девушки, примерамы которых мы вдохновлялись для создания праздничной подборки.

Декабрь довольно тяжелый месяц в году, поэтому озабоченность и огромный поток казалось бы бесконечных дел сказался, поэтому точно найдутся те, которые еще не определились в чем встречать Новый год, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Избегайте этих цветов: категорически запрещается одевать Стрельцам на Новый год

Но это не самая главная проблема, ведь ее можно решить в считанные часы. Все можно придумать очень просто, если у вас есть идеи или инфлюэнсеры, которыми вы вдохновляетесь. Стоит только подсмотреть в них интересные образы, которые вы сможете повторить.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Хозяином 2024 будет Зеленый Деревянный Дракон. Это тотемное животное любит яркие и нейтральные цвета, поэтому вы охотно можете примерить красные, зеленые или желтые платья или сделать ставку на нейтральный бежевый, классический черный или белый.

Лучшие образы на Новый год 2024

Трикотажное зеленое платье на длинный рукав – хороший способ добавить яркий цвет в новогоднюю ночь. Хозяин года любит все блестящее, так что разнообразить образ можно благодаря босоножкам усеянных камнями.



Великолепные платья на Новый год 2024 / Фото Pinterest

Леони Ганне показывает на себе красивое красное платье с красными туфлями-лодочками с золотистым декорированием. Помните, что красный – хит сезона, так что с таким платьем вы не прогадаете.



Великолепные платья на Новый год 2024 / Фото Pinterest

Чтобы создать образ с изюминкой – выбирайте платье с асимметрией с массивным рукавом.



Великолепные платья на Новый год 2024 / Фото Pinterest

Белоснежное платье – вневременная классика, так что уместно будет выглядеть всегда. Для полноценного образа не забудьте о красивых украшениях.



Великолепные платья на Новый год 2024 / Фото Pinterest

Для нежного образа примерьте бежевое платье. Завершите образ благодаря кудрям и эффектному макияжу.



Великолепные платья на Новый год 2024 / Фото Pinterest