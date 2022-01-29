Что надеть на День Валентина: подборка самых интересных вариантов

Уже совсем скоро наступит самый романтичный день в году – День Валентина. Многие девушки уже сейчас думают о своем внешнем виде и в чем будут красоваться перед любимыми. Предлагаем вам интересные варианты, которые поразят вашу вторую половинку.

День Валентина – особый праздник, окутанный любовью и романтическим настроением. В этот день каждая девочка хочет выглядеть по-особенному страстно и безупречно.

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Fashion 24 на примере известных инфлюенсерок подобрали для вас несколько эффектных образов, которые подарят вам непревзойденный вид.

Традиционно принято встречать День Валентина в красных платьях. В таком ярком наряде вы точно будете чувствовать себя уверенно, очаровательно и сексуально. Продемонстрировать свою женственную привлекательность можно в платье, которое примерила на празднование Нового года Эльза Хоск.

Шведская модница выбрала элегантный вариант на бретельках с глубоким разрезом на ноге, довершив look красными туфлями и собранной прической в пучок.



Эффектные образы на День Валентина / Фото с инстаграма

Немецкая инфлюенсерка Соня Лисон надела на вечеринку элегантное платье с разрезом на теле и ноге. Голубой цвет в 2022 году такой же популярный, как и Very Peri, поэтому, чтобы добавить еще большего акцента – надевайте туфли голубого цвета, впрочем, для зимнего времени года прекрасно подойдут белые или черные сапоги на каблуках.



Эффектные образы на День Валентина / Фото с инстаграма

Украинская блогерша Диана Милканова делает ставку на всегда актуальные платья – на бретельках черного цвета. Кроме этого она показывает еще один элегантный вариант – платье-бюстье с зачесанным внизу хвостом. Выглядит такой look скромно и эффектно одновременно.



Эффектные образы на День Валентина / Фото с инстаграма



Эффектные образы на День Валентина / Фото с инстаграма

Если антураж празднования не совсем будет подходить для длинных и изысканных платьев, смело выбирайте стильную блузу с бантом и твидовую юбку по примеру француженки Жюли Феррери. Завершающим штрихом могут стать сапоги на каблуке и жакет.



Эффектные образы на День Валентина / Фото с инстаграма

Икона стиля Рози Хантингтон-Уайтли обожает трикотажные вещи. Блондинка примерила на себе черный кардиган, который соединила с трендовой кожаной мини юбкой. Ее очаровательный образ дополнил пучок внизу и босоножки на длинных завязках.



Эффектные образы на День Валентина / Фото с инстаграма

Если же желаете на День Валентина сиять в ярких цветах, модными образами стоит вдохновляться в Леони Ханны. Немка недавно стилизировала розовый костюм с бледно-зеленым топом, салатовыми сапогами на каблуках и зеленой сумкой.



Эффектные образы на День Валентина / Фото с инстаграма