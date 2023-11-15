С чем носить белые джинсы: трендовые и стильные варианты, которые легко повторить

Джинсы – это элемент одежды, который есть у каждой девушки в гардеробе. В этом сезоне в моде будут белые джинсы на высокой посадке, впрочем, стоит узнать, как правильно их стилизовать, чтобы это выглядело трендово.

Именно с белыми джинсами можно сочетать любой тип одежды и цвета. Ищите вдохновение в нашем материале и создавайте себе разнообразные, стильные образы на каждый день и на празднование.

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С чем носить белые джинсы с высокой посадкой

С водолазкой и жакетом

Такие свитера идеально подходят к официальному образу. Кроме того, Tove предлагают сочетать бежевые оттенки с модными белыми джинсами, поскольку это будет элегантный наряд с легкими акцентами. Что касается офисного стиля, то следует добавить блейзер и лоферы, а для расслабленного – идеально подойдут теннисные туфли в стиле normcore.



Белые джинсы с жакетом и водолазкой / TOVE

С ковбойскими рубашками

На показ Bally осень-зима 2023/2024 появился новый идиллический образ этого сезона: джинсы с высокой посадкой и мешковатым силуэтом и ковбойская рубашка. Одежда в одном тоне добавляет элегантности образа, а добавить остроты образа могут черные, синие или золотые туфли.



Белые джинсы с ковбойскими рубашками / Bally

С вязаным свитером

Mithridate позаботились не только о том, чтобы образ выглядел стильно, но и о том, чтобы вы не замерзали в холодное время. Так что вязаные свитера нам в этом помогут. Что касается цветов, то следует выбирать серые или чудесные оттенки, чтобы акцентировать внимание на белых джинсах.



Белые джинсы с вязаным свитером / Mithridate

С обновленным блейзером

Dries Van Noten несколько сменили классические джинсы с высокой посадкой. Чтобы сделать их особенными, бренд украсил их цветочным принтом, яркой деталью, которую не каждый осмелится надеть. Марка тоже добавила черный блейзер.



Белые джинсы с обновленным блейзером / Dries Van Noten

С плотной рубашкой

Идеальная комбинация для тех, кто привык выбирать комфорт. Ведь плотная рубашка и белые джинсы – это тот случай, когда можно одеть и каждый день, и на вечеринку, или на прогулку. Так что этот универсальный образ точно понравится многим.



Белые джинсы с плотной рубашкой / Giambattista Valli