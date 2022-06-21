Члены королевских семей 13 раз одели одинаковую одежду: впечатляющее фотосравнение

Члены королевской семьи постоянно находятся в центре внимания и под вспышками фотокамер. Придирчивые пользователи хорошо помнят все их выходы, поэтому заметили, что они много раз выходили в одном и том наряде.

Так происходит потому, что члены королевской семьи иногда работают с одинаковыми дизайнерами, одевая одной и той же вещи с разницей в несколько лет.

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Принцесса Мэри и принц Дании Фредерик посетили открытие выставки "Лицо королевы", посвященной королю Дании Маргрети II, в Музее национальной истории Фредериксборга. В 2021 году такое же платье одела Кейт Миддлтон на Уимблдонский теннисный турнир в Лондоне.



Члены королевской семьи повторяют образы / Коллаж Fashion 24

Кронпринцесса Дании Мэри в августе 2019 года была одета в платье Zimmermann с цветочным принтом. Зара Тиндалл, внучка королевы Елизаветы, надела такое же платье на празднование Платинового юбилея в июне 2022 года.



Члены королевской семьи повторяют образы / Коллаж Fashion 24

Принцесса Беатрис вышла в свет в мерцающем зеленом платье от The Vampire's Wife в октябре 2019 года. Кейт Миддлтон надела аналогичное платье спустя год во время визита в Ирландию.



Члены королевской семьи повторяют образы / Коллаж Fashion 24

Графиня Усекская Софи была одета в бледно-розовое платье Emilia Wickstead с черным кружевом на рукавах в июне 2018 года. Через год этот выход повторила принцесса Беатрис.



Члены королевской семьи повторяют образы / Коллаж Fashion 24

Принцесса Швеции София надела зеленое платье LK Bennett в июне 2018 года. Знаменитость одела это платье на вручение дипломов в Стокгольме. А вот в Брюсселе королева Бельгии Матильда надела его уже без пуговиц.



Члены королевской семьи повторяют образы / Коллаж Fashion 24

Принцесса Монако Шарлин вышла на красную дорожку в платье Stella McCartney на одно плечо в феврале 2018 года. А уже в 2019 году король Виллем-Александр и королева Максима посетили ежегодный гала-ужин для дипломатического корпуса в Королевском дворце в Амстердаме. Для этого события королева надела то же платье, что и принцесса Монако.



Члены королевской семьи повторяют образы / Коллаж Fashion 24

Принцесса Мэри надела белые костюмные брюки на королевскую помолвку в Стокгольме в мае 2017 года. В этом году ее дочь Изабелла надела брюки своей мамы.



Члены королевской семьи повторяют образы / Коллаж Fashion 24

В апреле 2017 года королева Нидерландов Максима приехала на концерт в макси-платье с цветочным принтом Giambattista Valli. Спустя год принцесса Швеции Мадлен прошлась в нем красной дорожкой на благотворительном вечере в Нью-Йорке.



Члены королевской семьи повторяют образы / Коллаж Fashion 24

Наследная принцесса Норвегии Мэтте-Марит выбрала блестящее платье Erdem для мероприятия в ноябре 2016 года. В феврале 2017 года Кейт Миддлтон надела такое же платье на запад в Лондоне.



Члены королевской семьи повторяют образы / Коллаж Fashion 24

Принцесса София надела розовое платье Hugo Boss на службу в Королевском дворце в Стокгольме в апреле 2016 года. Через год это платье одела королева Испании Летиция, прибавив в платье пояс.



Члены королевской семьи повторяют образы / Коллаж Fashion 24

Кронпринцесса Швеции Виктория на крестины принца Швеции Александра надела персиковое платье Ellie Saab. Впоследствии в аналогичном платье во время поездки в Португалию появилась королева Нидерландов Максима.



Члены королевской семьи повторяют образы / Коллаж Fashion 24

Кронпринцесса Греции Мари-Шанталь выбрала платье Dolce & Gabbana с пуговицами в День Дерби в июне 2014 года. Позднее в тот же месяц кронпринцесса Швеции Виктория надела такое же платье, добавив повязку на голову и брошь.



Члены королевской семьи повторяют образы / Коллаж Fashion 24

Принцесса Александра Люксембургская была в голубом платье Jenny Packham на королевской свадьбе в сентябре 2013 года. Через месяц шведская принцесса Мадлен надела такое же платье во время визита в Нью-Йорк.



Члены королевской семьи повторяют образы / Коллаж Fashion 24