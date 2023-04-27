Жакет – настоящая вневременная классика, которая должна быть в вашем весенне-летнем гардеробе.

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Универсальность вашего блейзера будет зависеть от кроя оверсайз, поскольку такой размер увеличивает количество размеров с ним. В демисезонный период жакет играет главную роль, поскольку заменяет нам наши куртки, а в теплый период дополняет наши топы, боди и футболки.

Жакет – основа капсульного гардероба, он прослужит нам всю жизнь, поэтому приобрести его будет выгодной стратегией.

Черный цвет и акцентная линия плеч – приметы этого сезона. Британская дизайнерша Стелла Маккартни добавила жакет оверсайз в свои коллекции. В линейку весна-лето 2023 года она включила большой черный блейзер в сочетании с белой рубашкой.



Черный жакет – вневременная вещь в нашем гардеробе / Фото с Vogue

Для неформальных выходов черный жакет можно совмещать с джинсами, брюками, лонгсливами и футболками, а также яркими аксессуарами, которые помогут трансформировать образ.



Черный жакет – вневременная вещь в нашем гардеробе / Фото с Vogue



Черный жакет – вневременная вещь в нашем гардеробе / Фото с Vogue

Инстаграм-инфлюэсеры в основном сочетают жакет с джинсами и кроссовками, или же добавляют черные брюки, чтобы создать костюм в одном тоне. Идеальным дополнением жакетов минималистичные сумки и черные очки.