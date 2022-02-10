Актриса часто участвует в благотворительных и общественно значимых проектах. На пресс-конференции в Капитолии звезда произнесла речь в поддержку закона против насилия над женщинами. Во время эмоционального выступления Анджелина едва сдерживала слезы.

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Женщина отметила, что для многих женщин новый закон появится слишком поздно. Она также заявила, что Конгресс США мог пересмотреть законопроект в течение последних 8 лет, поскольку последняя его версия была принята еще в 2013 году.

Больше всего я хочу напомнить, что в таких семьях дети, которые напуганы и страдают в этот момент. Некоторые из них, к сожалению, умерли. Но их можно было спасти,

– сказала Анджелина Джоли.

В Капитолий звезда пришла со своей дочерью Захарой. Девушка появилась на официальном мероприятии с синими африканскими косичками. Она надела черное лаконичное платье, а сверху бежевый удлиненный жакет. Ее образ дополняли классические черные кеды.

Анджелина Джоли выбрала для выступления черное элегантное платье длины миди, а сверху надела элегантный жакет, который подчеркнула поясом на талии. Образ знаменитости дополнили лакированные туфли на каблуке и черная сумка. Знаменитость распустила волосы, сделала на лице нежный макияж и завершила аутфит ожерельем из жемчужин.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой возле Капитолия / Фото с Getty Images

Анджелина Джоли с дочерью Захарой в Капитолии / Фото с Getty Images

Новое фото из Капитолия Анджелина опубликовала в своем инстаграме. Она поблагодарила Захару за то, что дочь была рядом с ней и успокоила ее нервы перед пресс-конференцией.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой в Капитолии / Фото с инстаграма