В черно-красных аутфитах: Джоди Комер и Сандра О пришли на премьеру сериала "Убивая Еву"

Уже совсем скоро зрители смогут увидеть последний сезон сериала "Убивая Еву»". Накануне в Беревли-Хиллз состоялась премьера, на которую главные героини пожаловали в интересных образах.

27 февраля на BBC America состоится премьера последнего четвертого сезона драматического триллера "Убивая Еву", сообщает 24 канал. Главные героини Джоди Комер и Сандра О вместе со съемочной группой и избранными звездами посмотрели первые серии сериала.

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Главные героини для премьерного показа выбрали черно-красные образы. Исполнительница роли Виланель в сериале Джоди Комер надела черные классические брюки и кружевной топ с вырезом от Gucci. Образ блондинки дополняли черные босоножки. Актриса уложила волосы в легкие локоны и сделала нежный макияж.

Исполнительница роли Евы Сандра О поразила более эффектным образом. Она примерила ярко-красный костюм с огромным бутоном на жакете. Звезда примерила пиджак на голое тело и дополнила провокационный look черными лакированными туфлями-лодочками.



Джоди Комер и Сандра О на премьере сериала / Фото из Getty Images



Джоди Комер и Сандра О на премьере сериала / Фото из Getty Images

Что известно о 4 сезоне сериала "Убивая Еву"

Сюжет "Убивая Еву" основан на серии шпионских романов Люка Дженнингса. В основе истории – британская разведчица Ева, которой нужно поймать психопатку-убийцу Вилланель. В главных ролях – Сандра О и Джоди Комер.

В последнем сезоне зрителей будет 8 эпизодов. Главной сценаристкой 4 сезона стала Лаура Нил. Это она работала над сериалами "Половое воспитание" и "Мой безумный дневник".

Создатели сериала не исключают, что после финального сезона появятся новые проекты в виде спин-оффов.