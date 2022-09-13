Маленькая черная сумка – универсальная вещь в гардеробе: стильные модели, которые носят блоггеры

Черная сумка в минималистическом дизайне небольшого размера – универсальный аксессуар, который никогда не выходит из моды. Такая сумка актуальна в прохладные осенние дни и даже холодную зиму. Это базовая вещь, которая завершит любые ваши образы – романтические или кэжуальные.

Каждый сезон дизайнеры выпускают новые модели сумок, поэтому выбор немалый, пишет 24 канал. Украинские инфлюэнсерши дополняют свои летние образы лаконичной сумкой Saint Laurent и Celine. Также сейчас чрезвычайно популярна черная сумка с золотистой буквой "C" от бренда Coach.

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Маленькая черная сумка на плече является важным элементом гардероба, как белая рубашка или базовый жакет.

В небольшие черные сумки необязательно должны помещаться все необходимые вещи. Обычно в такие сумки можно поставить кошелек, телефон, ключи, помаду и зеркальце.

Черная минималистичная сумка – это отличная инвестиция в ваш гардероб, поскольку ее можно дополнять до различных образов. А еще такие сумки являются внетрендовой моделью, поэтому она не выйдет из моды через несколько сезонов.

На примере украинских и зарубежных знаменитостей показываем вам самые популярные черные сумки, которые можно носить круглый год.