Что надевать, если джинсы надоели: 8 свежих альтернатив этой весной
Источник:Who What Wear
Девушки являются страстными поклонницами джинсов, поэтому трудно себе представить, на что же именно их можно заменить. Впрочем, в мире моды можно найти множество альтернатив, которые будут ничем не хуже денимовых брюк.
Со временем постоянное ношение джинсов может немного надоесть, поэтому стоит найти что-то свежее, чтобы немного обновить свои образы. Есть несколько альтернатив джинсам, которые выглядят столь же привлекательно и универсально.
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Чем заменить джинсы
Для весеннего сезона вам точно будет из чего выбрать. Самой простой заменой джинсам есть брюки, но и ими не стоит ограничиваться, потому что еще есть юбки, лосины или шорты.
Проведя определенный обзор модных девушек, можем рассказать о нескольких замечательных вариантов, которые охотно вам заменят джинсы.
Классические брюки
Это самый простой и лучший вариант для замены образов. Просто сочетайте верх с классическими брюками, которые являются отличной альтернативой денима. Их можно надевать на любой случай – для будничной прогулки или дополнения к образу выходного дня.
Юбка миди
Эта элегантная вещь не сходит с модных радаров с прошлой весны. Сочетайте такую юбку с простой базовой футболкой, а для более официального образа добавляйте блузу и обувь с острым носком.
Юбка шелковая юбка
Стилисты говорят, что это самая простая и универсальная вещь для стилизации ваших образов. Просто сочетайте ее с рубашкой и красивой обувью, чтобы получить невероятно стильный look.
Льняные брюки
С приближением теплых дней смело выбирайте для себя льняные брюки. Они легкие, простые и универсальные. Для создания базового образа, сочетайте с однотонной рубашкой, а чтобы добавить немного романтики – одевайте корсет.
Леггинсы
Стилизуйте леггинсы с рубашками оверсайз, блейзерами и элегантными балетками. Для кэжуальных аутфитов выбирайте свитшоты и кроссовки.
Осмотрев лучшие позиции по замене джинсов, можно с уверенностью отметить, что все альтернативы легко впишутся в ваш гардероб и смогут достойно заменить джинсы. Не бойтесь экспериментировать с образами и пробовать что-то новое. Это поможет вам расширить горизонты и открыть для себя интересные стили.