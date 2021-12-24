В чем встречать Новый год, если платья надоели: выбираем изысканные блузы

Непревзойденно выглядеть в новогоднюю ночь можно не только в платьях с пайетками и бахромой. Стилисты рекомендуют выбирать штанные костюмы, комбинезоны или нарядные блузы.

Изысканные блузы легко совместить с юбками разных фасонов, шортами или брюками.

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В сезоне осень – зима 2021/2022 коллекции дизайнеров были полны разнообразными торжественными изделиями: романтичным кружевом, шлярками, рюшами, моделями на завязках и полупрозрачными вариантами.

Бренд Chloe представил черно-белую классику, которая всегда будет актуальной. Dior и Valentino показали ажурные вставки, выполненные в технике кроше. Блузы дизайнеры советуют сочетать с юбками.



Изысканные блузы из осенне-зимней коллекции 2021/2022 / Vogue



Изысканные блузы из осенне-зимней коллекции 2021/2022 / Vogue



Изысканные блузы из осенне-зимней коллекции 2021/2022 / Vogue



Изысканные блузы из осенне-зимней коллекции 2021/2022 / Vogue

Кроме этого, бренды даже обратили внимание на хозяина года при создании коллекций, поэтому представили блузы в нежно-голубом цвете из полупрозрачного материала. Такое изделие точно сможет задобрить голубого Тигра.



Изысканные блузы из осенне-зимней коллекции 2021/2022 / Vogue



Изысканные блузы из осенне-зимней коллекции 2021/2022 / Vogue

В этом сезоне также будут актуальны приглушенные оттенки. Бренд Etro выпустил блузу цвета хаки с эффектным воротником. Встречать Новый год можно в аутфите, в котором модель вышла на подиум. Дополните look плотной юбкой с широким поясом и сапогами-ботфортами.



Изысканные блузы из осенне-зимней коллекции 2021/2022 / Vogue

Бренд Ottolinger показал бархатную блузу орехового оттенка. В пару к такому изделию дизайнеры советуют выбирать кожаные брюки ярких цветов.



Изысканные блузы из осенне-зимней коллекции 2021/2022 / Vogue