С чем носить модную шубу в 2024 году: лучшие советы от стилистки

В 2024 году шуба является довольно популярной главной верхней одеждой, поэтому нам не обойтись без стильных образов с этим нарядом. Стилистка на примерах модниц показала, с чем лучше всего совмещать в этом сезоне всевозможные шубы.

Тренд на объемные винтажные короткие или длинные шубы распространился в инстаграм-пространстве. Все модницы упорно показывают на себе образы, которые хочется немедленно повторить.

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Да и невозможно представить себе зимнюю пору без шубы. Это вневременный элемент гардероба, который никогда не выйдет из моды. Могут измениться только цвета и фасоны. Единственное, что сейчас носить не модно и считается моветоном – шубу из натурального меха, поэтому советуем выбирать изделие из искусственного меха для создания которого не пострадало ни одно животное.

В этом году в моде шубы "барашки" с закрученным ворсом, шубы с длинным ворсом как перья и с короткими в винтажном стиле. Чаще всего модницы выбирают для себя светлые варианты, впрочем, все чаще можно заметить в сером, черном и коричневом цвете. Выглядят они так же эффектно, как все кремовые, бежевые или белые варианты верхней одежды.

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Стилистка Татьяна Гулевата собрала в своем инстаграмм-посте все стильные образы, которые примеряют на себе в этом сезоне модные девушки.

Вдохновляясь этими образами, рекомендуем вам носить шубу с лосинами, джинсами, брюками, юбками и джогерами. Дополняйте изделие классическими сапогами на плоской подошве или каблуке, уггами, ботинками челси или даже кроссовками.

Чтобы разбавить образ не забывайте о шарфах и перчатках, а также таких головных уборах как шапка бини или бейсболка. И, конечно же, не забывайте о базовых сумках, которые усовершенствуют ваш аутфит.



Стильные образы с шубой / Фото из инстаграмма Татьяны Гулеватой



Стильные образы с шубой / Фото из инстаграмма Татьяны Гулеватой



Стильные образы с шубой / Фото из инстаграмма Татьяны Гулеватой



Стильные образы с шубой / Фото из инстаграмма Татьяны Гулеватой



Стильные образы с шубой / Фото из инстаграмма Татьяны Гулеватой



Стильные образы с шубой / Фото из инстаграмма Татьяны Гулеватой



Стильные образы с шубой / Фото из инстаграмма Татьяны Гулеватой



Стильные образы с шубой / Фото из инстаграмма Татьяны Гулеватой