В преддверии весны многие модницы занимаются обновлением гардероба. В список базового наряда обязательно добавьте вещь в красном цвете. Вы не только сможете создавать немало монохромных образов, но и сочетать со многими другими цветами.

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Стилист Татьяна Гулевата отметила, что красный вполне может быть базовым цветом, поскольку он актуален, а сейчас еще и стал довольно трендовым. В своем очередном инстаграм-посте стилистка рассказала о лучших сочетаниях других цветов, которые подходят к красному.

По ее словам, не обязательно выбирать одежду. Дополнением к красному могут быть аксессуары (сумка, ремень, шарф или перчатки). Также советуем не забывать об обуви и головных уборах.

Какие цвета лучше всего сочетаются с красным

красный + деним;

красный + беж;

красный + черный;

красный + белый + черный;

красный + белый;

красный + серый;

total red;

красный + розовый;

красный + фиолетовый + зеленый;

красный + зеленый.

Легче всего вам удастся совместить красный с денимом, ведь джинсы и красное пальто или свитер – идеальная стилизация, которая достаточно проста в создании. Также красный хорошо сочетается с базовой палитрой цветов: бежевым, черным, белым или серым.

Если же вы любите яркие образы, охотно примерьте красный вместе с розовым, фиолетовым или зеленым. И не забывайте о роскошных монохромных образах, поэтому одевайтесь в красный с ног до головы.

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