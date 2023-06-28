С чем носить белые штаны: 7 простых и стильных образов на лето

Белые штаны всегда привлекают внимание окружающих. Летом штаны светлого цвета мы одеваем чаще всего, поэтому рекомендуем присмотреться к нескольким стильным образам, которые можно легко стилизовать.

Белые штаны есть в гардеробе у каждой девушки, впрочем, если у вас таких нет, то поспешите их купить, ведь они входят в список базовых вещей летом, пишет 24 Канал.

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Брюки белого цвета прекрасно торжествуют над другими брюками именно в жаркий период. Они так же универсальны, как классические голубые джинсы, поэтому с ними легко создать стильные образы.

С белой рубашкой

Каждое лето белые рубашки проживают момент славы. Летом они становятся особенно популярными, поскольку подходят к светлому наряду, а также спасают нас в прохладную пору. Модницы носят рубашки с майками и топами, а также одевают их с брюками, как самостоятельную единицу.

С джинсовой курткой

Деним этого сезона снова стал трендовым, особенно джинсовые куртки. Носите их летом не только с джинсами, но и светлыми брюками. Для правильного цветового акцента подберите синюю кепку и обувь с денимом или голубыми вставками, на примере модной инфлюэнсерки.

С топом

Короткие топы в паре с брюками выглядят очень стильно и по-летнему. Поэтому советуем вам создать такой откровенный, но интересный образ и завершить выход панамой.

С белой футболкой

Если вы любите вдохновляться образами инфлюэнсеров, рекомендуем вдохновиться аутфитом Гейли Бибер. Модель надела белые брюки, которые дополнила чёрным поясом и довершила look белым верхом. Чтобы создать ахроматический аутфит, блондинка одела черную стеганную сумку и солнцезащитные очки черного цвета.

С топом-бандо

Сейчас инфлюэнсеры все чаще стали стилизовать свои образы с топом-бандо. Вероятно, он уже стал новым микротрендом лета. Летом эта вещь достаточно комфортная, потому что дает телу дышать, а в паре с белыми брюками создает интересный и стильный образ.

Со свитшотом

Лето – это не всегда о максимально открытом наряде, часто нам приходится одевать свитшоты в холодный день. Португальская стилистка София Коэльо решила дополнить белые штаны зеленым свитшотом и бейсболкой в тон.

С блейзером

Также летом мы завершаем свои аутфиты блейзерами. Выбирайте любой цвет, ведь к белым брюкам подходят все оттенки жакетов.