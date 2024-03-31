Вязаная жилетка – трендовая вещь весны: подборка стильных вариантов, которые подойдут всем

Несколько сезонов назад в моде были вязаные жилетки. Теперь они снова вернулись в моду. Это идеальный вариант в прохладные весенние дни в сочетании с просторными брюками.

Стиль напоминает модную философию скандинавок, он удобный, мягкий и красивый. Этот тренд является уютным и универсальным. Жилетки можно сочетать с футболками, рубашками, лонгсливами, юбками и брюками.

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Как выглядят трендовые жилетки

Чтобы вам было легче ориентироваться в стилизации, расскажем о самых интересных вариантах, которые вы можете приобрести для себя этой весной.

С высоким горлом

Если вы хотите освободиться от толстого слоя одежды, поэтому выберите для себя жилетку, которая защитит от прохладного ветра. Выбирайте для себя жилетки прямого силуэта, которые хорошо сочетаются с рубашками. Кроме классических однотонных вариантов, обратите внимание на яркие модели.



Актуальные жилетки на 2024 год / Фото Vogue

На молнии

Последние несколько лет из моды не выходят свитера и жилетки на молнии. Благодаря свободному крою с ними можно легко создать многослойные образы и вообще они идеально вписываются в повседневные выходы.



Эффектные жилетки на 2024 год / Фото Vogue

Укороченная

Такая жилетка является чем-то новым и интересным. Носите ее с рубашкой и выбирайте для себя вещь с V-образным вырезом.



Красивые жилетки на 2024 год / Фото Vogue

С рельефным узором

Попробуйте приобрести жилетку с нашитыми элементами или выбрать жилетку в технике пэчворк или классический вариант с симметричной рельефной вязкой.



Модные жилетки на 2024 год / Фото Vogue

На пуговицах

Жилетка с пуговицами – классика жанра. Выбирайте для себя приталенный вариант с рюшами в нежном голубом цвете.



Стильные жилетки на 2024 год / Фото Vogue

Носите жилетки с джинсами разных фасонов, юбками в размере мини или миди или брюками палаццо. Образы будут одинаково хорошо смотреться с кроссовками, лоферами, туфлями на каблуках или босоножками.