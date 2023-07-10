Жилетка – хит лета: 6 взрывных образов

Этим летом жилет стал очень популярным элементом гардероба. Она прекрасно вписывается в эстетику Old Money, и ее радостно добавляют девушки в свои образы.

Жилетка сделает ваш образ стильным, элегантным и невероятно модным, в духе аростократизма, который так присущ эстетике Old Money.

Интересно Капсульный гардероб в стиле Old Money: 14 вещей, которые вам стоит купить летом

Жилетка стала трендом этого года, впрочем, это хорошая база, которая может вам прослужить не один год. Летние жилеты из льна прекрасно дополняют образы и делают простые базовые аутфиты более интересными благодаря многослойности.

Для того, чтобы создать несколько модных образов, вам понадобится черное платье длины миди, костюмные шорты, кремовые брюки, белая майка, джинсы и черная майка с брюками.

Такой набор капсульного гардероба подходит, если у вас удлиненный жилет. С ним вы сможете создать немало многослойных образов. Если у вас жилетка короткая, вам подойдет низ наряда и аксессуарный ряд.

Что касается аксессуаров, то позаботьтесь прежде всего за солнцезащитные очки, соломенную или кожаную сумку и цепочки в золотом или серебряном цвете. Среди обуви делайте ставку на шлепанцы, вьетнамки и кроссовки.



Стильные образы с жилеткой / Фото с Instagram



Стильные образы с жилеткой / Фото с Instagram



Стильные образы с жилеткой / Фото с Instagram



Стильные образы с жилеткой / Фото с Instagram



Стильные образы с жилеткой / Фото с Instagram



Стильные образы с жилеткой / Фото с Instagram