С чем носить жакет: икона стиля Рози Хантингтон-Уайтли показала идеальные образы

Известная модница Рози Хантингтон-Уайтли порадовала своих поклонников новыми образами. Блондинка опубликовала 3 аутфита, главной изюминкой которых стал жакет.

Британская супермодель Рози Гантингтон-Уайтли сейчас заметно исчезла с инстаграм-радаров. Звезда находится на последних месяцах беременности, поэтому крайне редко публикует модные образы.

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Впрочем знаменитость не забывает о своей аудитории и порадовала подписчиков стильными образами, которые она сделала еще летом в Лос-Анджелесе.

Фанаты инфлюенсера уже хорошо изучили стиль британки. Рози обожает классический наряд, строгий крой, базовые цвета и практичное и универсальное сочетание.

Для своей 14-миллионной аудитории модель подобрала три образа с жакетами. Знаменитость позировала в своем просторном особняке в обуви, которую она выпустила в коллаборации с итальянским брендом Gia.

На первом кадре Рози предстала в длинном темно-коричневом платье, которое дополнила жакетом ванильного оттенка. Завершили образ знаменитости светло-кофейные сапоги в обтяжку на каблуках.



Эффектные аутфиты Рози Гантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма инфлюенсера

Также модель поделилась фотографией в черном удлиненном жакете, под который она надела базовый топ. Такой минималистичный look идеально подчеркнул длинные ноги знаменитости.



Эффектные аутфиты Рози Гантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма инфлюенсера

Кроме этого, Рози примерила любимое платье белого цвета длины миди, которое соединила с тем же блейзером ванильного оттенка. Ее нежный образ довершили бежевые короткие сапоги на массивной подошве.



Эффектные аутфиты Рози Гантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма инфлюенсера