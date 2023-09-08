С чем носить рубашку этой осенью: универсальные образы, которые подойдут всем
Осенью уже не очень удается выходить на прогулки без рубашки. Утро и вечер становятся прохладнее, поэтому советуем вам обратить внимание на самые интересные образы, которые можно легко примерить в этом сезоне.
Рубашка – базовая и универсальная вещь в нашем гардеробе, пишет 24 Канал. К самым популярным рубашкам сезона относится белая и голубая.
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Именно их чаще всего одевают девушки. Также в моде рубашки с принтом – в клетку и горизонтальную полоску. Рассмотрим на примерах модниц с чем именно можно комбинировать базовый элемент гардероба этого сезона.
С черными брюками
Сочетание белой рубашки и черных брюк – это классика. Чтобы образ заиграл новыми красками – можете завершать его джинсовой рубашкой.
С атласной юбкой
В начале осени надевайте шелковую юбку с балетками или кроссовками и сочетайте с базовой майкой и рубашкой оверсайз.
С белыми брюками
Надевайте в теплое осеннее время рубашки с белыми брюками. Можете дополнять их черным поясом и лоферами, или для удобства надевайте кроссовки или балетки.
С джинсами
Рубашка в сочетании с джинсами – базовая стилизация, которая подойдет и для офисных будней и аутфитов выходного дня. Менять вид можно с помощью обуви – одевайте туфли или сапоги на каблуке.
С кожаными брюками
Брюки из экокожи еще не покинули модные тенденции, так что можете сочетать интересную принтованную рубашку именно с такой моделью брюк.