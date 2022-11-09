С чем носить пуховик этой осенью: лучшие варианты

Погода в ноябре уже достаточно изменчива и сочетает в себе признаки не только осенней, но и зимней погоды. Зачастую в этот месяц устанавливается снежный покров. В ноябре следует отложить легкие тренчи и кожанки и одеться в теплый пуховик.

Благодаря своей многофункциональности пуховик можно носить с любым нарядом и обувью, пишет 24 канал. На примере инстаграмм-звезд мы разобрались с чем лучше всего носить пуховик.

Читайте также Длинная дубленка – главная верхняя одежда на зиму: стильные варианты, которые вам понравятся

С массивной обувью

Носите пуховики с ботинками на массивной платформе, дутиками или уггами. Эти обувь сейчас популярны, поэтому не только подарят ногам тепло, но и добавят вашему аутфиту стиля.



Стильные образы с пуховиком / Фото из Pinterest



Стильные образы с пуховиком / Фото из Pinterest



Стильные образы с пуховиком / Фото из Pinterest



Стильные образы с пуховиком / Фото из Pinterest



Стильные образы с пуховиком / Фото из Pinterest

С кроссовками

Некоторые девушки не могут расстаться с любимыми кроссовками весь год, так что охотно носят их с пуховиками и дубленками. Прекрасно смотрятся белоснежные кроссовки в паре с другими элементами гардероба в образе – шапкой, штанами или сумкой.



Стильные образы с пуховиком / Фото из Pinterest



Стильные образы с пуховиком / Фото из Pinterest



Стильные образы с пуховиком / Фото из Pinterest



Стильные образы с пуховиком / Фото из Pinterest

Total look

Пуховик отлично смотрится, если его одевать с вещами одинакового цвета. Сочетайте верхнюю одежду с джерегами, штанами-карго или лосинами.



Стильные образы с пуховиком / Фото из Pinterest



Стильные образы с пуховиком / Фото из Pinterest



Стильные образы с пуховиком / Фото из Pinterest



Стильные образы с пуховиком / Фото из Pinterest



Стильные образы с пуховиком / Фото из Pinterest