Завдяки своїй багатофункціональності пуховик можна носити з будь-яким вбранням та взуттям, пише 24 канал. На прикладі інстаграм-зірок ми розібралися з чим найкраще носити пуховик.
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З масивним взуттям
Носіть пуховики з черевиками на масивній платформі, дутиками або уггами. Ці взуття зараз є популярними, тож не лише подарують ногам тепло, але й додадуть вашому аутфіту стилю.
Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest
Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest
Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest
Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest
Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest
З кросівками
Деякі дівчата не можуть розпрощатися з улюбленими кросівками увесь рік, тож залюбки носять їх з пуховиками та дублянками. Чудово виглядають білосніжні кросівки в парі з іншими елементами гардероба в образі – шапкою, штанами чи сумкою.
Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest
Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest
Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest
Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest
Total look
Пуховик чудово виглядає, якщо його одягати з речима одинакового кольору. Поєднуйте верхній одяг з джорегами, штанами-карго чи лосинами.
Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest
Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest
Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest
Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest
Стильні образи з пуховиком / Фото з Pinterest