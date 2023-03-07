Как стильно носить весной пальто: 3 интересных способа, которые вам понравятся

Пальто – самая популярная верхняя одежда на весеннее время. Эта вещь остается базовым элементом гардероба уже много лет. Как стильно носить пальто весной – смотрите дальше.

В своих инстаграмм-профилях инфлюэнсеры показывают, как получить весной не только комфортный, но и непременно стильный образ, пишет 24 канал. Fashion 24 выбрал нескольких известнейших модниц, которые на своих примерах показывают с чем носить пальто этой весной.

Читайте также Какой тренч купить этой весной: стильный образ показывает Эльза Госк

В этом сезоне особенно актуальными стали черные пальто, считающиеся вечной классикой. Именно их чаще всего стали примерять на себе модницы и знаменитости. Кроме того, в моде также другие классические цвета – коричневый и кремовый, а также яркие пальто, которые придадут образу особой изюминки.

С юбкой

Юбки и платья идеально сочетаются с пальто, особенно, если вы довершаете образ сапогами на каблуке. Делайте в этом сезоне ставку на юбку длины макси или миди с разрезом на ноге.

С джинсами

Джинсы и пальто – идеальное сочетание, в котором вы будете чувствовать себя удобно и комфортно. Такие выходы можно завершать кроссовками, лоферами, кедами или сапогами на каблуке.

С брюками

Чтобы создать элегантный и изысканный образ – выбирайте для своих образов штаны. Это могут быть классические черные, светлые палаццо, белые или новомодные карго с объемными карманами.