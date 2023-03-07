У своїх інстаграм-профілях інфлюенсери показують, як отримати навесні не лише комфортний, але й неодмінно стильний образ, пише 24 канал. Fashion 24 обрав кількох найвідоміших модниць, які на своїх прикладах показують з чим носити пальто цієї весни.

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Цього сезону особливо актуальними стали чорні пальта, які вважаються вічною класикою. Саме їх найчастіше почали приміряти на собі модниці та знаменитості. Окрім того, в моді також інші класичні кольори – коричневий та кремовий, а також яскраві пальта, які додадуть образу особливої родзинки.

Зі спідницею

Спідниці та сукні ідеально поєднуються з пальтами, особливо, якщо ви довершуєте образ чоботами на підборах. Робіть цього сезону ставку на спідниці довжини максі чи міді з розрізом на нозі.

З джинсами

Джинси та пальто – ідеальне поєднання, а якому ви будете почувати себе зручно та комфортно. Такі виходи можна завершувати кросівками, лоферами, кедами чи чоботами на підборах.

Зі штанами

Щоб створити елегантний та вишуканий образ – обирайте до своїх образів штани. Це можуть бути класичні чорні, світлі палаццо, білі чи новомодні карго з об’ємними кишенями.