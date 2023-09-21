Красный – главный цвет этой осени: как правильно его стилизовать

Красный стал настоящим фаворитом среди модниц этой осенью. Хоть он и яркий, но удачно сочетается со многими вещами, точно есть в вашем гардеробе.

24 Канал подскажет, как правильно стилизовать красный, чтобы он был не просто трендом, а неизменной частью вашего образа.

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Используйте красный цвет в аксессуарах. Добавьте к своему образу красный шарф, сумку или обувь. Выразительность этого цвета принесет гармонию вашему стилю, не перегружая его. Красный станет вашим секретным акцентом, который добавит нотку живой энергии к вашему образу.



Красный в аксессуарах / Фото Pinterest

Этой осенью красный прекрасно сочетается с черным и розовым. Такие композиции подчеркнут особенность вашего стиля. Не бойтесь до смелых сочетаний, они ведь помогут вам выделяться.



Стилизация красного / Фото Pinterest

Добавьте в образ красные колготки. Они станут уникальным акцентом вашего гардероба. И если вы соедините их с юбкой макси или мини ахроматических цветов, то получите образ, который будет выглядеть сдержанно и стильно.



Образ с красными колготами / Фото Pinterest

Если не можете решиться на такие колготки, то присмотритесь к красным брюкам или юбке, ведь это идеальный способ выразить свою индивидуальность и добавить красок в повседневную жизнь.



Красная юбка актуальна в этом сезоне / Фото из инстаграмма Тани Пренткович

Ваш стиль – это полотно, где художником являетесь вы сами. Позвольте быть отчаянными экспериментаторами и открыть для себя яркий мир красного. Носите этот цвет с удовольствием, он обязательно подчеркнет вашу уникальность и придаст уверенности в себе.

Автор: Марта Полищук