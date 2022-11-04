7 идей, как носить худи осенью: лучшие образы

Осенью мы всегда предпочитаем теплые и уютные вещи. Почти каждая девушка имеет в своем гардеробе худи, достаточно комфортные и стильные. С чем носить эту вещь осенью – читайте дальше.

Худи сшитое свободного кроя или имеет размер оверсайз, с капюшоном, длинными рукавами, полностью закрывающими кисти, с характерным карманом-кенгуру и толстыми шнурками.

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Худи – это тот элемент гардероба, который не выходит из моды. Он органично вписывается в повседневные образы и сочетается с разными предметами гардероба.

Чаще всего девушки сочетают худи с джинсами или спортивными брюками. Этот вариант очень обычный и простой, но и банальный. Сейчас есть немало стильных вариаций, с чем можно стилизовать эту вещь.

Худи и тренчи

Худи в паре с джогерами, кроссовками и тренчем довольно удачно смотрится. Не бойтесь расширять горизонты и использовать классический тренчкот со спортивными элементами гардероба.



Лучшие образы из худи / Фото с Instagram

Худи и кожанка

Кожаная куртка и худи смотрятся очень эффектно. Дополняйте образ классическими джинсами прямого кроя или кожаными брюками. Удачно с кожанкой и худи смотрятся не только кроссовки, но и сапоги на каблуке.



Лучшие образы из худи / Фото с Instagram

Худи и костюм

Присмотритесь повнимательнее к такой интересной и нестандартной комбинации. Худи с брючным костюмом или юбкой с жакетом выглядит удивительно стильно.



Лучшие образы из худи / Фото с Instagram

Худи и жакет

Если вы следите за модными выходами инфлюэнсеров, то могли заметить, что такие знаменитости как Кендалл Дженнер или Гейли Бибер просто обожают совмещать худи с жакетом. Довершать образ можно кроссовками или сапогами на каблуке.



Лучшие образы из худи / Фото с Instagram

Худи и жилет

Худи с жилеткой очень простое и удачное сочетание на осенний сезон. Дополняйте низ теплыми джогерами, ботинками, а сверху можете завершить образ головным убором – шапкой или бейсболкой.



Лучшие образы из худи / Фото с Instagram

Худи и юбка

Такое сочетание могут позволить себе только очень смелые девушки. Здесь важно только не выйти за рамки позволено и не сделать образ смешным. Пусть в создании такого смелого аутфита вам поможет наглядность на образы мировых фешионисток.



Лучшие образы из худи / Фото с Instagram

Худи и пальто

Самым популярным сочетанием являются худи и пальто. Девушки сочетают вещь с леггинсами, джинсами и джогерами, дополняя кроссовками или сапогами на каблуке.



Лучшие образы из худи / Фото с Instagram