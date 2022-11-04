Худі пошите вільного крою або має розмір оверсайз, з капюшоном, довгими рукавами, що повністю закривають кисті, з характерною кишенею-кенгуру та товстими шнурками.
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Худі – це той елемент гардероба, що не виходить з моди. Він органічно вписується у повсякденні образи та поєднується з різними предметами гардеробу.
Найчастіше дівчата поєднують худі з джинсами чи спортивними штанами. Цей варіант дуже звичний та простий, але й банальний. Зараз є чимало стильних варіацій, з чим можна стилізувати цю річ.
Худі і тренч
Худі в парі з джогерами, кросівками і тренчем досить вдало виглядає. Не бійтеся розширювати свої горизонти та використовувати класичний тренчкот зі спортивними елементами гардероба.
Найкращі образи з худі / Фото з Instagram
Худі і шкірянка
Шкіряна куртка та худі виглядають дуже ефектно. Доповнюйте образ класичними джинсами прямого крою або ж шкіряними штанами. Вдало зі шкірянкою та худі дивляться не лише кросівки, але й чоботи на підборах.
Найкращі образи з худі / Фото з Instagram
Худі і костюм
Придивіться уважніше до такої цікавої та нестандартної комбінації. Худі зі штанним костюмом чи спідницею з жакетом виглядає напрочуд стильно.
Найкращі образи з худі / Фото з Instagram
Худі і жакет
Якщо ви слідкуєте за модними виходами інфлюенсерів, то могли помітити, що такі знаменитості як Кендалл Дженнер чи Гейлі Бібер просто обожнюють поєднувати худі з жакетом. Довершувати образ можна кросівками або чоботами на підборах.
Найкращі образи з худі / Фото з Instagram
Худі і жилет
Худі з жилеткою дуже просте та вдале поєднання на осінній сезон. Доповнюйте низ теплими джогерами, черевиками, а зверху можете завершити образ головним убором – шапкою чи бейсболкою.
Найкращі образи з худі / Фото з Instagram
Худі і спідниця
Таке поєднання можуть собі дозволити лише дуже сміливі дівчата. Тут важливо лише не вийти за рамки дозволено та не зробити образ смішним. Нехай у створенні такого сміливого аутфіту вам допоможе надивленість на образи світових фешіоністок.
Найкращі образи з худі / Фото з Instagram
Худі і пальто
Найпопулярнішим поєднанням є худі і пальто. Дівчата поєднують річ з легінсами, джинсами та джогерами, доповнюючи кросівками чи чоботами на підборах.
Найкращі образи з худі / Фото з Instagram