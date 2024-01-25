Вы могли и не знать, но впервые гороховый принт появился на культовом платье Минни Маус. Впоследствии дизайнеры начали добавлять этот принт в коллекции своей одежды. Выглядят вещи в принт polka dot красиво и стильно. Важно лишь их правильно сочетать с другими нарядами.

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Для сезона весна-лето 2024 бренд Dolce & Gabanna представили платье в горошек, MaisonMargiela – пальто, а бренд Vivetta – юбки в массивный горошек. Если вы планируете носить в этом сезоне культовый принт, то рекомендуем искать вдохновение в стилизации образов от разнообразных мировых брендов.

Кардиган + юбка в горошек

Это сочетание довольно простое и понятное. Юбку в горошек длины миди или мини попробуйте совместить с однотонным кардиганом. Попробуйте его подобрать под цвет горошин.



Стильные образы с вещами в гороховый принт / Фото Vogue

Платье в горошек + капроновые колготки

Сочетание платья и капроновых колготок – это классика, которая всем понятна. Весной смело надевайте черное платье в белый горошек и стилизируйте с черными колготками.



Стильные образы с вещами в гороховый принт / Фото Vogue

Корсетный топ + мешковатые джинсы

Узкий верх идеально подходит к мешковатым джинсам. Сочетание корсетов с джинсами – это свежая и эффектная стилизация, которая никого не оставит равнодушным. Выбирайте в будущем сезоне корсетный топ, который подчеркнет телосложение и будет безупречно смотреться с утилитарным денимом.



Стильные образы с вещами в гороховый принт / Фото Vogue

Рубашка в горошек + кожаная юбка

Миксуйте рубашку в горошек с кожаной мини-юбкой классического черного цвета или яркого. Бренд Balmain в коллекции весна-лето 2024 дополнил коричневую рубашку красной юбкой.



Стильные образы с вещами в гороховый принт / Фото Vogue