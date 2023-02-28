4 вида обуви, которые подходят к джинсам клеш: стильные образы на весну

В этом сезоне джинсы будут на пике популярности, поскольку деним является одной из самых актуальных тканей весны. С начала года выросло количество поисковых запросов по джинсам, поэтому советуем вам обратить внимание на джинсы клеш и обувь, которая к ним наиболее подходит.

Чем ближе мы приближаемся к весне, тем больше понимаем, что деним выходит на первый план.

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Стилисты отмечают, что сейчас особую популярность приобрели джинсы карго, денимовые юбки и многие другие джинсовые вещи. Модные девушки из Лондона, Парижа или Лос-Анджелеса начали использовать в своих выходах не только последние модные новинки, но и джинсы клеш.

К джинсам клеш советуют обязательно одевать обувь на каблуке, впрочем эти джинсы хорошо смотрятся с обувью на плоской подошве.

Платформа

Больше джинсы клеш с платформой стилизуют француженки. Модница из Корсики Жюли Феррери постоянно одевает туфли на платформе с джинсами клеш и действительно выглядит довольно красиво. В профиле девушки много стильных образов с джинсами, которые вы можете повторить.



Стильная обувь с джинсами клеш / Фото с Instagram



Стильная обувь с джинсами клеш / Фото с Instagram

Босоножки на ремешках

Такое сочетание подойдет для тех, кто любит минимализм. Используя базовые голубые джинсы, добавьте интересности благодаря ярким босоножкам, как это делает инфоюэнсер Наоми Росс. Или примерите босоножки в классическом белом или черном цвете, как одевает их Джессика Скай.



Стильная обувь с джинсами клеш / Фото с Instagram



Стильная обувь с джинсами клеш / Фото с Instagram

Сапоги с миндальным носком

Туфли с миндальным носком прекрасно сочетаются с джинсами клеш. Обычные синие джинсы можно заменить белыми, дополнив look блейзером.



Стильная обувь с джинсами клеш / Фото с Instagram

Обувь на плоской подошве

Попытайтесь примерить джинсы клеш с сандалями на липучках или вьетнамками на толстой подошве, как это элегантно продемонстрировала инфлюэнсерша.



Стильная обувь с джинсами клеш / Фото с Instagram