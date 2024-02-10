Как стильно носить черный пуховик: 3 интересных способа, которые вам понравятся

Пуховик зимой является самой популярной верхней одеждой. И хоть какими бы ни были модными дубленки и шубы, пуховик ето база, поэтому найдется в гардеробе у каждой девушки.

Самым актуальным пуховиком считается черный, ведь именно с ним можно создать немало стильных и лаконичных образов, пишет Fashion 24. И сочетается такой пуховик удачно с любыми вещами и со всеми спектрами цветов.

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На примере трех инстаграм-модниц показываем, как можно легко стилизовать дутую куртку. Несмотря на то, что модницы все чаще выбирают цветные пуховики в ярких или пастельных тонах, базовый пуховик все равно не теряет своих позиций.

С худи и теплыми брюками

Надевайте в холодное время теплые трикотажные штаны, которые сохраняют тепло и не дадут вам промерзнуть в минусовую температуру. Дополняйте их худи с капюшоном и удлиненным пуховиком. Британка Алисия Родди на своем примере показывает, что такие дутые куртки до сих пор остаются актуальными.

С повязкой и мунбутами

Для комфортной прогулки выбирайте пуховик из лакированного материала. Довершайте его джоггерами и мунбутами или высокими уггами. Особой изюминки образу может добавить теплая повязка.

С кепкой и широкими джинсами

Чтобы создать кэжуальный и расслабленный аутфит, сочетайте базовый свитер с широкими черными джинсами, которые входят в список самых популярных денимовых изделий будущего сезона. Сверху надевайте базовый черный пуховик, совместив его с бейсболкой.