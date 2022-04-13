Человеческие души и разрушенные дома: как выглядят украинские обложки глянцев в войну

В Украине 49-й день идет война. Все глянцы перестали издаваться в печатном виде, но представили свои digital-обложки. Как они смотрятся в войну – смотрите дальше.

Первым свою онлайн-обложку на 11 день войны представило украинское издание Elle. В важные для нашей страны дни глянец Elle представил digital-обложку, являющуюся символом глубокой надежды на победу и веру в наш народ.

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Обложка глянца представлена ​​канвой, на которой красными нитями вышит слово "Hope" (Надежда). Буква "О" изображена в виде подсолнечника, прорастающего на нашем плодородном черноземе. Желтые лепестки цветка окутывают голубую серединку, отсылая цвета к украинскому флагу.

Обложку также дополняет сообщение: "Беда проходит. Надежда есть. Народ наш к победе нас ведет".



Украинский глянец Elle в войну / Фото из инстаграммы

Украинский глянец Playboy впервые в истории посвятил выпуск войне в Украине. На обложке глянца позируют не девушки, а граждане Украины, которые бегут из оккупированных городов. Также на обложке разрушены здания, которые уничтожили решисты.

"То, что украинки – несравнимы, мы доказывали всем с каждым выпуском Playboy Ukraine более 15 лет подряд. Сейчас в нашу страну пришла война, и мы ежедневно доказываем всему миру еще и то, что наша нация самая сильная. Мы всегда призывали к свободе своих желаний. , а сегодня мы показываем всему миру, что такое настоящая независимость и реальная свобода целой нации», – говорится в инстаграмме глянца.



Украинский глянец Playboy в войну / Фото из инстаграммы

7 апреля глянец Elle представил свою вторую обложку во время войны. Апрельский номер посвящен тому, как изменилась жизнь украинцев с 24 февраля. Полностью глянец можно прочесть в онлайне.

На обложке глянца – Харьков – красивый город, в котором жили мирные люди. Впрочем, с первых дней войны агрессор нанес сокрушительные удары по городу, оставив от Харькова разбомбленные спальные районы, больницы и школы. В Харькове с начала войны разрушены почти тысяча домов, и самое главное – враг лишил жизни немалого количества мирных и ни в чем не повинных людей.

Харьковчанка Александра Анисимова изобразила на одной из улиц Харькова – души людей, тела которых навсегда покинули этот мир, но продолжают жить в городе. Они ходят в магазины, пьют кофе с друзьями, читают книги и гуляют по городу. Именно таким украинский Elle увидел автор обложки Кирилл Гончар.



Украинский глянец Elle в войну / Фото из инстаграммы