С цепочкой, асимметричной и продолговатой формы: гид по актуальным сумкам на зимний сезон.
Источник:Cosmopolitan
Сумка – ключевой аксессуар к любому образу. Она не только выполняет практическую функцию, но задает настроение всему аутфиту. Какое изделие будет идеально подходить к зимнему гардеробу – читайте дальше.
Для презентации зимней коллекции дизайнеры сместили акценты c декоративных сумок на более практичные. Особенно популярны в этом году модели четких геометрических форм с острыми углами: треугольные, прямоугольные, в виде неправильной трапеции.
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Миниатюрные сумки, в которых помещалась помада, кредитная карта и телефон, заменят сумки-ведра.
Плюшевая сумка
Сумки из плюша или искусственного меха – самые модные аксессуары зимнего сезона. Они идеально вписываются к пушистым шубам и дубленкам с овчиной. Зимой отдавайте предпочтение плюшевым сумкам в базовых и природных оттенках: бежевом, коричневом, сером, хаки, черном, белом, кремовом. Они более органично вписываются в повседневные образы и не привлекают к себе слишком много внимания.
Трендовые сумки на зиму 2022 / Фото из Cosmopolitan
Сумка с цепочкой
В списке модных трендов сумки с цепочкой держатся уже не один сезон. Такие изделия придают аутфиту остроту и дерзость. Лаконичная сумка из гладкой кожи органично дополняет женские образы и практична даже в спортивном стиле.
Трендовые сумки на зиму 2022 / Фото из Cosmopolitan
Сумка с широким ремешком
Универсальным вариантом под любой образ станет сумка из гладкой натуральной кожи нейтрального цвета. К примеру, бежевую сумку-тоут в минималистическом стиле можно сочетать с джинсами и белой рубашкой, деловыми костюмами и платьями.
Трендовые сумки на зиму 2022 / Фото из Cosmopolitan
Асимметричная сумка
Такая сумка хорошо смотрится с деловыми, повседневными и вечерними образами. Нестандартный аксессуар придает остроту и заставляет по-новому заиграть даже самый простой образ.
Трендовые сумки на зиму 2022 / Фото из Cosmopolitan
Сумка с жестким каркасом
Такие сумки идеально подойдут тем, кто любит оверсайз-вещи: аксессуар поможет хорошо структурировать и собрать образ. Особое внимание обратите на прямоугольные и квадратные сумки.
Трендовые сумки на зиму 2022 / Фото из Cosmopolitan
Сумка-ведро
Сумка-ведро появилась во время коллекций осенне-зимнего сезона 2022. Вместительная, удобная, стильная и универсальная bucket bag вернулась на модный Олимп.
Трендовые сумки на зиму 2022 / Фото из Cosmopolitan
Сумка продолговатой формы
Удлиненные сумки стали настоящим хитом и не планируют покидать свои позиции. Также этот стильный аксессуар сможет дополнить весенние и летние образы.
Трендовые сумки на зиму 2022 / Фото из Cosmopolitan