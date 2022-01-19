С цепочкой, асимметричной и продолговатой формы: гид по актуальным сумкам на зимний сезон.

Сумка – ключевой аксессуар к любому образу. Она не только выполняет практическую функцию, но задает настроение всему аутфиту. Какое изделие будет идеально подходить к зимнему гардеробу – читайте дальше.

Для презентации зимней коллекции дизайнеры сместили акценты c декоративных сумок на более практичные. Особенно популярны в этом году модели четких геометрических форм с острыми углами: треугольные, прямоугольные, в виде неправильной трапеции.

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Миниатюрные сумки, в которых помещалась помада, кредитная карта и телефон, заменят сумки-ведра.

Плюшевая сумка

Сумки из плюша или искусственного меха – самые модные аксессуары зимнего сезона. Они идеально вписываются к пушистым шубам и дубленкам с овчиной. Зимой отдавайте предпочтение плюшевым сумкам в базовых и природных оттенках: бежевом, коричневом, сером, хаки, черном, белом, кремовом. Они более органично вписываются в повседневные образы и не привлекают к себе слишком много внимания.

Трендовые сумки на зиму 2022 / Фото из Cosmopolitan

Сумка с цепочкой

В списке модных трендов сумки с цепочкой держатся уже не один сезон. Такие изделия придают аутфиту остроту и дерзость. Лаконичная сумка из гладкой кожи органично дополняет женские образы и практична даже в спортивном стиле.



Трендовые сумки на зиму 2022 / Фото из Cosmopolitan

Сумка с широким ремешком

Универсальным вариантом под любой образ станет сумка из гладкой натуральной кожи нейтрального цвета. К примеру, бежевую сумку-тоут в минималистическом стиле можно сочетать с джинсами и белой рубашкой, деловыми костюмами и платьями.



Трендовые сумки на зиму 2022 / Фото из Cosmopolitan

Асимметричная сумка

Такая сумка хорошо смотрится с деловыми, повседневными и вечерними образами. Нестандартный аксессуар придает остроту и заставляет по-новому заиграть даже самый простой образ.



Трендовые сумки на зиму 2022 / Фото из Cosmopolitan

Сумка с жестким каркасом

Такие сумки идеально подойдут тем, кто любит оверсайз-вещи: аксессуар поможет хорошо структурировать и собрать образ. Особое внимание обратите на прямоугольные и квадратные сумки.



Трендовые сумки на зиму 2022 / Фото из Cosmopolitan

Сумка-ведро

Сумка-ведро появилась во время коллекций осенне-зимнего сезона 2022. Вместительная, удобная, стильная и универсальная bucket bag вернулась на модный Олимп.



Трендовые сумки на зиму 2022 / Фото из Cosmopolitan

Сумка продолговатой формы

Удлиненные сумки стали настоящим хитом и не планируют покидать свои позиции. Также этот стильный аксессуар сможет дополнить весенние и летние образы.



Трендовые сумки на зиму 2022 / Фото из Cosmopolitan