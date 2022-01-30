В центре внимания – голубой цвет: черпаем вдохновение из модных показов

В этом году, кроме главного цвета Very Peri, следует добавить в свой гардероб голубой. Инстаграм-модницы носят его гораздо активнее, чем фиолетовый цвет Pantone.

В весенне-летнем сезоне дизайнеры советуют нам делать ставку на оптимистические цвета, символизирующие радость. В эту концепцию точно вписывается голубой цвет.

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Главными звездами на Недели моды стали платья, топы, жакеты, юбки, костюмы, обувь и сумки. Дизайнеры придали небесный оттенок каждой вещи в коллекции на сезон весна – лето 2022 года.

В лукбуке JW Anderson представил бледно-голубую юбку с воланами, на показе Loewe модель дефилировала в голубом платье, у Джонни Йоханссона на шоу Acne были представлены голубые вязаные кардиганы, а бренд Alexander McQueen представил платье-бюстье.

Дэниел Ли для Bottega Veneta предложил мужчинам носить голубые поло с удлиненным рукавом, а Сесиль Бансен советует делать ставку весной на фирменные кукольные платья.



Эффектные образы с голубыми элементами гардероба / Фото из Vogue

Эффектные образы с голубыми элементами гардероба / Фото из Vogue

Эффектные образы с голубыми элементами гардероба / Фото из Vogue

Эффектные образы с голубыми элементами гардероба / Фото из Vogue

Эффектные образы с голубыми элементами гардероба / Фото из Vogue

Эффектные образы с голубыми элементами гардероба / Фото из Vogue

Эффектные образы с голубыми элементами гардероба / Фото из Vogue

Эффектные образы с голубыми элементами гардероба / Фото из Vogue