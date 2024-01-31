Какие брюки будут в моде этой весной: важна одна деталь

В будущем сезоне в моде будут штаны, которые не выходят из моды. Они всегда актуальны и часто появляются в коллекциях модных брендов.

Судя по коллекциям весенне-летнего сезона, в моде будут брюки на высокой посадке. Именно такие модели больше всего презентовали модели на своих показах.

Обратите вниманиеКакая обувь будет популярной в новом сезоне: лучшая подборка

Несколько сезонов подряд заниженная талия пыталась вытеснить высокую посадку из гардеробов модниц, однако такие брюки все еще остаются актуальными, а весной будут на пике популярности.

На подиумах дизайнеры представили кожаные брюки, изделия из вельвета, трикотажного атласа и шерсти. Модели примеряли все эти штаны на высокой посадке, некоторые из них даже выше талии.

Брюки на высокой посадке прекрасно подходят к любому образу – от офисных аутфитов до выходов на свидание. К примеру, штаны на высокой посадке можно соединить с рубашками лонгсливами и жакетами, а для романтического ужина одеть корсет.

Такие штаны всегда будут удачной идеей для любого выхода. В отличие от брюк с низкой или средней посадкой, они хорошо моделируют фигуру и делают акцент на узкой талии и длинных ногах.

Весной создавайте классические комбинации в черных и белых тонах или сочетайте их с базовыми цветами: серым, коричневым, молочным. Не забывайте о монохромных выходах, которые всегда выглядят дорого и изысканно.



Модные брюки с высокой посадкой / Фото Vogue



Модные брюки с высокой посадкой / Фото Vogue



Модные брюки с высокой посадкой / Фото Vogue



Модные брюки с высокой посадкой / Фото Vogue