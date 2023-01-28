Модные брюки на весну с низкой посадкой: самые стильные варианты

Хит нулевых – брюки на низкой посадке, возвращаются к трендам в начале весны. Эти штаны уже несколько сезонов подряд штурмуют модные подиумы и улицы модных столиц, поэтому в новом сезоне их следует добавить в свой гардероб.

Знаменитые дизайнеры продолжают в своих коллекциях презентовать штаны на низкой посадке и предлагают разнообразные модели, которые могут стать хорошей альтернативой базовым джинсам.

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Главным фокусом внимания дизайнеров во время презентации коллекции весна-лето 2023 года стали декоративные элементы. Брюки с вырезами представили бренды Coperni и StellaMcCartney. Последний бренд даже добавил блестящие камни.



Брюки на низкой посадке – тренд весны / Фото с Vogue



Брюки на низкой посадке – тренд весны / Фото с Vogue

Присмотреться к более классической посадке брюк можно в коллекции британского бренда VictoriaBeckham. Бренд предлагает носить такие брюки с приталенным жакетом, трансформируя такой образ в обычный офисный дресскод.



Брюки на низкой посадке – тренд весны / Фото с Vogue

Versace решили скомбинировать темный деним с чёрной кожей. К таким байкерским штанам Донателла Версаче советует добавить жакет и сумку с длинной бахромой.



Брюки на низкой посадке – тренд весны / Фото с Vogue

Праздничный вариант брюк можно найти от украинского бренда FROLOV. Брюки с низкой посадкой усыпаны блестками, поэтому они идеально подойдут под праздничный образ.



Брюки на низкой посадке – тренд весны / Фото с Vogue

Также обратите внимание на брюки голубого, лимонного или молочного цвета. Они смогут успешно дополнить ваши весенние образы. Брюки на низкой посадке идеально подходят к обуви на каблуке, впрочем кроссовки также станут хорошим дополнением образа.



Брюки на низкой посадке – тренд весны / Фото с Vogue



Брюки на низкой посадке – тренд весны / Фото с Vogue