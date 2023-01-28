Если вы любите классику в одежде, то именно эти "вечные" вещи, не имеющие срока годности вам пригодятся. Они постоянно остаются актуальными вне зависимости от сезона.

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Кроме того, трендовые вещи не всем подходят. Часто наряд бывает дорогим и быстротечным, поскольку супермодные вещи через некоторое время заменяются на другие элементы гардероба.

Инвестиция в базовый гардероб позволит создать немало стилизаций, которые вы сможете дополнять уже любимыми или трендовыми вещами. Какие классические вещи вам нужно иметь в своем шкафу читайте в материале.

Кремовый свитер

Хороший базовый свитер – это хорошая инвестиция в ваш гардероб. Кремовый цвет выглядит дорого и изысканно. Француженки в большинстве своем предпочитают белые свитера в полоску, впрочем с кремовым свитером можно создать гораздо больше образов.

Черное пальто

Длинное чёрное пальто – это классика, которая никогда не выйдет из моды. Такие пальто есть у всех мировых модниц. Известная модель Гейли Бибер уже успела показать два образа в черном пальто – на зиму и весну, поэтому позаботьтесь о том, чтобы в вашем гардеробе была эта стильная верхняя одежда.

Структурированный жакет

Уже несколько лет структурированный жакет не выходит из моды. Девушки дополняют блейзером свои образы в любой сезон. Кроме того, жакеты хорошо смотрятся в стилизации платья с обувью на каблуке и вместе со свитшотом, джинсами и кроссовками.

Классический деним

Деним синего цвета – универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе у каждой девушки. Такие джинсы сочетаются с любой одеждой и обувью.

Украшения

Ничто так успешно не дополнит наш образ как украшения. Они могут быть массивными или минималистичными, но аксессуары всегда должны завершать ваши аутфиты. Делайте ставку на золотой или серебряный цвет.