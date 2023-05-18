Самые модные штаны лета – карго: с чем их носят стильные трендсеттеры

В этом сезоне штаны карго являются горячим трендом, поэтому поселились в гардеробе каждой модницы. Они составят достойную конкуренцию джинсам, ведь их можно носить каждый день, поскольку они подходят под любой наряд и обувь.

Брюки карго являются самым популярным нарядом этим летом, пишет 24 Канал. Их так полюбили все модницы, что добавляют теперь в свой гардероб даже юбки длины макси с большими карманами.

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Самыми популярными цветами утилитарных брюк являются хаки, кремовые и серые. 2000-е активно возвращаются в моду. Мы могли это заметить по сумкам с многочисленными карманами и замочками, а сейчас на пике популярности стиль милитари, который был моден более 20 лет назад.

Брюки карго достаточно удобны и комфортны, поэтому их можно носить хоть каждый день. Лучше всего они сочетаются с кроссовками и футболками, впрочем, модницы показывают на себе аутфиты с босоножками и даже корсетами. Выглядит сочетание романтического и утилитарного стиля довольно эффектно.

Трендсеттерки совмещают штаны карго с укороченными кроп-топами, свитерами, джинсовыми куртками и рубашками оверсайз. Не забывайте добавлять в образы аксессуары, которые сделают ваш выход совершенным – солнцезащитные очки и сумку.

Также можете сделать ставку на головной убор и в жаркий день дополнить свой аутфит панамой или бейсболкой.

Что касается ткани, то карго не обязательно должны быть из хлопка или текстильного волокна. Вы также можете обращать внимание на денимовые штаны, которые выглядят стильно и интересно.



Стильные образы с брюками карго / Фото из Pinterest



Стильные образы с брюками карго / Фото из Pinterest



Стильные образы с брюками карго / Фото из Pinterest



Стильные образы с брюками карго / Фото из Pinterest



Стильные образы с брюками карго / Фото из Pinterest



Стильные образы с брюками карго / Фото из Pinterest



Стильные образы с брюками карго / Фото из Pinterest