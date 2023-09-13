Узкие брюки возвращаются в моду: подборка модных изделий

Узкие штаны, которые еще называют "сигареты", неожиданно вернулись в моду. Брюки "дудочки" были модными еще в 1950-1960-х годах, впоследствии вернулись в тренды в нулевых и в этом сезоне будут проживать свое возрождение.

Последние сезоны модницы предпочитали мешковатые или расслабленные модели в духе 1970-х годов, впрочем среди трендов именно узкие штаны заняли главные позиции. Это доказывает только, что классика не умирает.

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Брюки-сигареты – это базовый элемент для создания осенней капсулы. Вы можете дополнять брюки жакетом, белой рубашкой, свитером или лонгсливом.

Этой осенью брюки "дудочки" будут доступны как компонент костюма, часто длиной до лодыжки, с высокой или очень низкой талией. Они будут идеально подходить с приталенными блейзерами, которые также актуальны в этом сезоне.

Носите такие брюки с блузками, особенно с пышными бантами, которые придадут образу особой изюминки. Не забывайте о туфлях на каблуке, кроссовках, балетках или лоферах.

Благодаря тонким и прямым линиям они сужают силуэт и делают нас стройнее. Чаще всего бренды презентовали брюки в черном цвете, впрочем вы можете сделать ставку на серые или кофейные брюки, поскольку палитра этих оттенков является самой популярной в осеннее время.

В холодное время года дополняйте брюки-сигареты туфлями на каблуке, песочными тренчами и элегантными длинными пальто в черном или сером цвете.



Брюки дудочки возвращаются в моду / Фото Vogue



Брюки дудочки возвращаются в моду / Фото Vogue



Брюки дудочки возвращаются в моду / Фото Vogue



Брюки дудочки возвращаются в моду / Фото Vogue